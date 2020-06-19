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Позагорать с видом на ржавое судно: ограждение на пляже с танкером перерезали (фотофакт)

Позагорать с видом на ржавое судно: ограждение на пляже с танкером перерезали (фотофакт)

Металлическую сетку огораживающую пляж с танкером «Delfi» уже частично сняли. Пляжники как ни в чем не бывало загорают напротив судна.

Об этом сообщил нам наш корреспондент с места. 

На днях вокруг пляжной зоны, где сел на мель танкер «Delfi», появилось ограждение из металлической сетки и деревянного каркаса. Предположительно, это должно было уберечь одесситов и гостей города от несчастных случаев и вредоносного влияния вытекающих из судна веществ. 

Однако, отдыхающие, по всей видимости, уж очень хотели прилечь на песке с видом на… рухнувшее судно. Так, со стороны поста технического наблюдения «Ланжерон», неизвестные частично сломали ограждение. Теперь этой лазейкой пользуются все, кому не лень. 

Стоит отметить, что ограждение со стороны спасательной вышки не тронуто. Спасатели говорят, что они не охранники, их задача – спасать людей в воде. И пока люди в воду не заходят, то действовать они не могут. А «профилактические беседы» не дают никакого результата.

Фото с места смотрите в нашей галерее:

танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
IMG_8276
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи
танкер Делфи

Фото: Артем Виноградов

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