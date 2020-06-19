Новости Одессы и Одесской области

Одесский Новощепной ряд: реконструкция в разгаре, торговля тоже (фото)

Одесский Новощепной ряд: реконструкция в разгаре, торговля тоже (фото)

Последствия ливней очень сказались на реконструкции (началась 12 мая сего года) Новощепного ряда в Одессе. Местами после них здесь образовались «непролазные» места. Между тем, реконструкция Новощепного ряда — в разгаре.

Здесь уже не встретишь старых трамвайных путей, они полностью демонтированы и убраны. Многое, что еще демонтируется из «старья», виднеется в качестве довольно страшной картинки. Впрочем, техника трудится, уже даже проложены новые коммуникации, которые займут свое место в старом-старом Новощепном ряду. Вырыты котлованы.

Пройти здесь теперь можно только пешком, въезд разрешен только спецтехнике. Часть Новощепного ряда перекрыта металлическим ограждением, большая часть открыта взору и свободна для прохода.

Торговые павильоны, которые располагались сто стороны «Привоза», сейчас закрыты. А вот что касается знаменитой барахолки с ее «подножно-настеночной» торговлей, то ряды, конечно, поредели, но люди все равно торгуют. При этом место, где было наибольшее скопление торгующих, сейчас перерыто. Что, однако, вовсе не мешает торговле всем и вся в других точках, где еще не вырыты котлованы.

Новощепной ряд

В связи с тем, что строительный рынок торгует по-прежнему, то многие пробираются к нему через Новощепной ряд. Сделать это пока еще можно, опять же,  имеются мостики из поддонов.

Перекрытый участок Екатерининской улицы тоже стал новым торговым рядом — торгуют цветами, овощами-фруктами.

Предполагается, что в будущем торговые точки «Привоза» на Новощепной ряд выходить не будут: рынок будет обнесен оградой. Со стороны Зоопарка предполагается пешеходная зона. У трамваев будет своя выделенная линия.

Ожидается, что в Новощепном ряду появится обновленное дорожное полотно, остановочные комплексы, пешеходные тротуары. Заменят и инженерные сети: тепло-, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, хозбытовой и ливневой канализации, наружного освещения, телекоммуникационные сети и сети связи и т.д.

Напомним, работы будут проводиться в два этапа:

– I этап — с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года — участок от Преображенской до Водопроводной;

– II этап — с 12 января по 12 июля 2021 года — от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» (перекресток Новощепного ряда и Водопроводной).

Фото с Новощепного ряда смотрите в нашей галерее:

Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
photo_2020-06-19_14-56-39
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд
Новощепной ряд

Фото: Мария Котова

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить