Одесский Новощепной ряд: реконструкция в разгаре, торговля тоже (фото)

Последствия ливней очень сказались на реконструкции (началась 12 мая сего года) Новощепного ряда в Одессе. Местами после них здесь образовались «непролазные» места. Между тем, реконструкция Новощепного ряда — в разгаре.

Здесь уже не встретишь старых трамвайных путей, они полностью демонтированы и убраны. Многое, что еще демонтируется из «старья», виднеется в качестве довольно страшной картинки. Впрочем, техника трудится, уже даже проложены новые коммуникации, которые займут свое место в старом-старом Новощепном ряду. Вырыты котлованы.

Пройти здесь теперь можно только пешком, въезд разрешен только спецтехнике. Часть Новощепного ряда перекрыта металлическим ограждением, большая часть открыта взору и свободна для прохода.

Торговые павильоны, которые располагались сто стороны «Привоза», сейчас закрыты. А вот что касается знаменитой барахолки с ее «подножно-настеночной» торговлей, то ряды, конечно, поредели, но люди все равно торгуют. При этом место, где было наибольшее скопление торгующих, сейчас перерыто. Что, однако, вовсе не мешает торговле всем и вся в других точках, где еще не вырыты котлованы.

В связи с тем, что строительный рынок торгует по-прежнему, то многие пробираются к нему через Новощепной ряд. Сделать это пока еще можно, опять же, имеются мостики из поддонов.

Перекрытый участок Екатерининской улицы тоже стал новым торговым рядом — торгуют цветами, овощами-фруктами.

Предполагается, что в будущем торговые точки «Привоза» на Новощепной ряд выходить не будут: рынок будет обнесен оградой. Со стороны Зоопарка предполагается пешеходная зона. У трамваев будет своя выделенная линия.

Ожидается, что в Новощепном ряду появится обновленное дорожное полотно, остановочные комплексы, пешеходные тротуары. Заменят и инженерные сети: тепло-, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, хозбытовой и ливневой канализации, наружного освещения, телекоммуникационные сети и сети связи и т.д.

Напомним, работы будут проводиться в два этапа:

– I этап — с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года — участок от Преображенской до Водопроводной;

– II этап — с 12 января по 12 июля 2021 года — от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» (перекресток Новощепного ряда и Водопроводной).

Фото с Новощепного ряда смотрите в нашей галерее:

Новощепной ряд Новощепной ряд photo_2020-06-19_14-56-39 Новощепной ряд Новощепной ряд Новощепной ряд Новощепной ряд Новощепной ряд Новощепной ряд Новощепной ряд Новощепной ряд

Фото: Мария Котова

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