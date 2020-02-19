Что произошло в Одессе 19 февраля: авария на трассе Одесса-Киев и смерть мужчины на станции Одесса-Главная

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На трассе Одесса-Киев попал в аварию пассажирский автобус. ДТП произошло в районе поселка Кривое Озеро. Продолжение…
- В порту под Одессой тяжелая техника переехала людей. Пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью. Продолжение…
- На станции Одесса-Главная 32-летний житель Одесской области на глазах у людей вылез на трансформатор и ухватился за оголенный провод линий электропередач. Продолжение…
- В Одессе полицейского подозревают в изнасиловании 11-классницы. Об этом случае девушка рассказала учителю. Продолжение…
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