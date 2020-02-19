На трассе Одесса-Киев попал в аварию пассажирский автобус (фото, обновлено)

Там автобус «Автолюкс» с пассажирами врезался в остановившуюся на автомагистрали аварийную фуру.

Об этом сообщил ехавший в автобусе одессит Андрей Мурашкин на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью попали в аварию, Автолюкс, – написал он. – Слава богу, несмотря на то, что передка у автобуса нет, все живы, с травмами, правда, но терпимо. Снимал уже из другого автобуса».

Автобус оказался разбит в смятку. Спасателям пришлось вырезать второго водителя из покореженного транспортного средства.

В целом, по данным ГСЧС, пострадало 17 человек. Их увезли в больницы, один человек в реанимации.

“Мой отец был в этом автобусе. Сидел на первом сидении. Получил травмы, – написала в соцсетях Наталья Ермакова. – Домой вернуться не смогли, так как спешили в Борисполь на рейс. Остановили первый проезжающий рейсовый автобус из Кишинева. 6 человек уехали на нем. Травмы были у всех. Разбитые лица, поломанный нос, ноги, руки… голова в стеклах, осколках…”.

По данным очевидцев, ЧП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.

Пассажирам советуют обратиться в страховую компанию, там обязаны выплатить страховку.

Фото: Андрей Мурашкин, ГСЧС

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