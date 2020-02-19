В порту под Одессой тяжелая техника переехала людей

Трагедия произошла в порту «Южный».
Там водитель погрузчика наехал на людей и задавил их.
Об этом сообщает 04868.com.ua.
По данным издания, под колесами тяжелой техники оказалось двое — мужчина и женщина — сотрудница весового комплекса предприятия.
Как передает 04868.com.ua, обое пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью. Они умерли до приезда медиков.
В порту из-за происшествия временно приостановили работы.
Фото: 04868.com.ua
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