В порту под Одессой тяжелая техника переехала людей

Там водитель погрузчика наехал на людей и задавил их.

Об этом сообщает 04868.com.ua.

По данным издания, под колесами тяжелой техники оказалось двое — мужчина и женщина — сотрудница весового комплекса предприятия.

Как передает 04868.com.ua, обое пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью. Они умерли до приезда медиков.

В порту из-за происшествия временно приостановили работы.

Фото: 04868.com.ua

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