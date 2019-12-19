Что произошло в Одессе 19 декабря: протест аграриев и преображение улиц города

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о незаконной застройке Одессы. Авторы петиции просят объявить склоны Фонтана, Трассы здоровья и остальной прибрежной территории Одессы рекреационной зоной, свободной от застройки. Продолжение…
Фермеры Одесской области в четверг вновь вышли на трассу Одесса-Киев, чтобы донести до власти свою позицию по земельной реформе в Украине. Продолжение…
- В Одессе загорелись городские елки и дали старт зимним праздникам. Сегодня в Одессе официально зажглись городские елки. Продолжение…
Киберполиция разоблачила 31-летнего жителя Одесской области за распространение детской порнографии в сети. Продолжение…
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