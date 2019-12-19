«Зажигаем!»: в Одессе загорелись городские елки и дали старт зимним праздникам

Сегодня в Одессе официально зажглись городские елки, то есть, дан старт долгим зимним праздникам, едва ли не самым любимым.

Суета на Приморском: официальный старт «зажигания» объявлен на 16.00, в День Святого Николая. Елок на Приморском бульваре прибавилось — «классических» и «эксклюзивных». У «Лондонской», например, «выросли» сразу две новые красавицы, вместо веток — сплошные подарки.

Сразу в одночасье открылись и заманивают вкусностями-красивостями деревянные ярмарочные домики. Глинтвейн, ясное дело, «главный» напиток.

Елка на Думской преобразилась. Теперь здесь главный герой — Мышиный король (в тему грядущего года) и трон рядом с ним. Трон — для фотосессий, к нему уже выстроилась очередь. Ага, еще выложены цифры «2020», первый ноль побольше, служит проходом к знаменитой пушке.

Есть и фотозоны «по дороге» к елке: олени с санями и «кусочек» уютного домика. Олени уже успели полюбиться, особенно детям.

У Дюка спешным порядком устанавливают еще одну арт-елку — «дюковскую». Будет выглядеть примерно, как и те, что рядом «Лондонской» — в виде подарков, сложенных в форме мега-елки.

На Дерибасовской тоже зажигают. Зеленая мега-красотка, окруженная огромными подарками, так и манит сфотографироваться на ее фоне. Кстати, на Дерибасовской людей гораздо больше.

И да, корова Ромина так и осталась в черном прикиде. Правда, очень «приновогодилась» украшениями в тему зимних праздников.

Зажигаем!

Фото автора

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