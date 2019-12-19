Одесситы обратились к Зеленскому с просьбой объявить прибрежную зону города свободной от застройки

На сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о незаконной застройке Одессы. Авторы петиции просят объявить склоны Фонтана, Трассы здоровья и остальной прибрежной территории Одессы рекреационной зоной, свободной от застройки.

“Все одесситы обращаются к Вам с мольбой защитить прибрежную зону Одессы от незаконной застройки. Раз и навсегда решить вопрос, объявив склоны Фонтана, трассу здоровья, Лузановку и остальные прибрежные зоны Одессы рекреационной территорией”, – говорится в тексте петиции.

Авторы также отмечают, что на сегодняшний день все склоны обнесены заборами, вырубаются деревья, а вместо них появляются высотки. Трасса здоровья превращается в проезжую часть, а на 16-ой станции Большого Фонтана многоэтажку строят в 10 метрах от пляжа.

Одесситы также просят наказать виновных и тех, кто давал незаконные разрешения на застройку.

Петицию можно подписать по ссылке. Пока из необходимых 25 тысяч голосов она собрала 442 подписи.

Фото: Вячеслав Грубый

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