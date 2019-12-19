Аграрии продолжают протестовать против продажи земли и перекрыли трассу Одессу-Киев

Фермеры Одесской области в четверг вновь вышли на трассу Одесса-Киев, чтобы донести до власти свою позицию по земельной реформе в Украине.

Как сообщает Всеукраинская аграрная рада, подобные акции протеста прошли сегодня в семи областях Украины – Одесской, Винницкой, Запорожской, Полтавской, Ровенской, Черкасской и Черниговской.

Протестующие требуют поэтапного запуска рынка земли с переходным периодом и снижением концентрации земель в одних руках до 5 тыс. га. Они готовы круглосуточно блокировать крупные автомагистрали, пока их требования не будут услышаны.

Фото: Всеукраинская аграрная рада

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