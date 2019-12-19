Распространение детской порнографии в сети: жителю Одесской области грозит 12 лет тюрьмы

Как сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области, мужчина был участником закрытых тематических форумов. Он отправлял заказчикам такого контента ссылку с загруженными файлами. Архив с файлами размещал в облачном хранилище. Вместо этого – получал доступ к новым файлам с детским порно. Такой противоправной деятельностью он занимался с 2018 года.

Во время обыска в его квартире полиция обнаружила доказательства причастности к распространению противоправного контента – компьютерную технику и смартфоны.

Дело направлено в суд. Идет досудебное расследование в уголовном деле по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

Фото: pravda.vn.ua

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