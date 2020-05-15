Что произошло в Одессе 16 мая: извинения губернатора и открытие Одесского зоопарка

Главные новости за пятницу, 15 мая, которые вы могли пропустить.
- В Одессе назвали сроки проведения ВНО для выпускников и рассказали о том будут ли работать летние пришкольные лагеря.
- В Новощепном ряду в Одессе начался ремонт. Посмотрите фоторепортаж о том, что увидела наш корреспондент.
- Губернатор Одесчины Куцый извинился перед журналистами и объяснил свою “эмоциональную реакцию” в ответ на «провокационный вопрос».
- В Подольске раскрыли жестокое убийство. подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
- После карантина возобновил работу Одесский зоопарк. Рассказ директора зоопарка Игоря Белякова и фоторепортаж нашего корреспондента.