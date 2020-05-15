Что произошло в Одессе 16 мая: извинения губернатора и открытие Одесского зоопарка

В Новощепном ряду — капремонт. Как это происходит? (фоторепортаж) В одесском Новощепном ряду уже демонтируют старые трамвайные пути . Со стороны входа в Преображенский парк установлено металлическое ограждение — уже не проедешь. Построено бытовое помещение для рабочих. Со стороны Екатерининской также имеется ограждение — установлены бетонные блоки. ПОДРОБНЕЕ

Как стоимость ремонта сделать в Одессе оптимальной Иметь свои «квадраты» для проживания мечтает в Одессе каждый человек. Однако приобретение жилья не станет завершающим этапом в денежных расходах. В новой или уже использованной ранее недвижимости каждый хозяин захочет сделать строительные преобразования, чтобы обновить интерьер или внести более существенные преобразования. ПОДРОБНЕЕ

Виниловые обои: особенности выбора Чаще всего при чистовой отделке стен после ремонта используют обои. Этот материал считается универсальным и не требует таких денежных затрат как, скажем, венецианская штукатурка. Но и в этом деле все не так просто. Важно определиться с выбором обоев и обратить внимание на все их преимущества и недостатки. ПОДРОБНЕЕ