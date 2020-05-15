В Одессе назвали сроки проведения ВНО для выпускников (видео)

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что внешнее независимое тестирование для выпускников 11-х классов в нынешнем году пройдет в срок с конца июня до 17 июля.

По словам Буйневич, решение относительно проведения выпускных вечеров примут только после окончания основной сессии ВНО: «Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине и в Одессе, в частности. Если ограничения будут сняты, то выпускные вечера можно будет провести, особенно их торжественную часть».

Кроме того, Елена Буйневич сообщила, что прием заявлений на зачисление детей в первые классы начнется уже 18 мая и будет проходить в онлайн-режиме.

Пришкольные лагеря в 2020 году в Одессе организовывать не будут. По словам Буйневич, «такое “оздоровление на асфальте”, как мы это называем, не является самой актуальной проблемой, которую мы должны решить».

Фото: Freepik

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.