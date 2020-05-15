В Новощепном ряду — капремонт. Как это происходит? (фоторепортаж)

В одесском Новощепном ряду уже демонтируют старые трамвайные пути . Со стороны входа в Преображенский парк установлено металлическое ограждение — уже не проедешь. Построено бытовое помещение для рабочих. Со стороны Екатерининской также имеется ограждение — установлены бетонные блоки.

Работы стартовали, работает техника. Сейчас там демонтируются старые трамвайные пути.

Что с торговлей? Со стороны Привоза некоторые контейнеры закрыты, остальные — работают. Не исчезла и известная «толкучка», где торгуют всем и вся. Правда, количество торгующих чуть уменьшилось, но торговля там по-прежнему активна.

— Пока не гонят, а дальше посмотрим, — сообщил мне по этому поводу один из торгующих. Другой недовольно возразил, «что как раз гонят».

Как сообщается официально, въезд на Новощепной ряд со стороны ул. Водопроводной пока остается открытым. Специалисты КП «Одесгорэлектротранс» готовят дополнительный выезд из трамвайного депо №1 на улицу Водопроводную.

Напомним, проектом капремонта предусмотрены:

– полная замена автомобильной проезжей части с укладкой новых подземных коммуникаций, новой основы проезжей части с гидроизоляцией и системой водоотведения на площади 8500 кв. метров;

– укладка новых трамвайных путей общей длиной 980 метров. Из них 610 метров – на железобетонных шпалах железнодорожного типа на прямолинейных участках, 370 м — на деревянных шпалах на криволинейных участках, местах стрелок и пересечений. Также будут заменены 6 стрелок и одно глухое пересечение в местах выездов и заездов в депо. Трамвайные пути будут уложены на выделенном полотне, отдельно от автомобильной проезжей части, снабжены гидроизоляцией и системой водоотведения. Будут установлены новые опоры контактной сети;

– благоустройство тротуаров, установка новых остановочных комплексов с тактильной плиткой для удобства людей с ограниченными возможностями, обустройство площадок под мусорные контейнеры.

Теперь о сроках. Как сообщается официально, работы по капитальному ремонту разбиты на два этапа:

– I этап — с 12 мая 2020 года по 12 января 2021 года: закрытие части улицы на участке от ул. Преображенской до ул. Водопроводной;

– II этап — с 12 января по 12 июля 2021 года: закрытие части улицы на участке от Итальянского бульвара до выезда из автостанции «Старосенная» (перекресток ул. Новощепной ряд и ул. Водопроводной).

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