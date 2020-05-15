В Подольске раскрыто жестокое убийство (фото, видео)

Сообщение о подозрении по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины получил 67-летний односельчанин потерпевшего. До избрания судом меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает сайт ГУ НП в Одесской области.

Как установило следствие, врачи «скорой» сообщили полицейским, что их вызвал житель района, который обнаружил в своем дворе 35-летнего односельчанина с колото-резаной раной живота и травмами головы. Пострадавший скончался до приезда медиков. Следователям хозяин двора рассказал, что пострадавший – его знакомый, который зашел во двор и упал, успев только сказать, что ранен. Свою причастность к травмированию односельчанина человек категорически отрицал. Чтобы установить виновного в преступлении, полицейские провели несколько необходимых обысков, а также опросили местных жителей и родственников погибшего.

Начальник Подольского отдела полиции Александр Ноздратенко рассказал: «На основании собранных доказательств подозрение было объявлено местному пенсионеру, из дома которого изъяли предполагаемое орудие преступления. Что стало причиной трагического события, человек не объясняет. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, проводятся другие следственные действия».

За совершенное преступление задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото, видео: ГУ НП в Одесской области

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