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Новости Одессы и Одесской области

Губернатор Одесчины Куцый извинился перед журналистами и объяснил свою “эмоциональную реакцию”

Губернатор Одесчины Куцый извинился перед журналистами и объяснил свою “эмоциональную реакцию”

Глава Одесской ОГА Максим Куцый объяснил, почему во время интервью он попросил нацгвардейцев удалить из своего кабинета съемочную группу телеканала и извинился за излишне эмоциональное поведение.

По словам Куцего, его кабинет является «режимным объектом, а он сам не давал разрешения журналистам телеканала 1 + 1 проводить видеофиксацию. Он пригласил тележурналистов, чтобы обсудить положение с коронавирусом в Одесской области, но они стали задавать «провокационные вопросы»: попросили прокомментировать ситуацию с закупкой 130 автомобилей для «Скорой помощи».

Напомним, мы уже писали о том, что когда журналисты начали выяснять подробности скандала с закупкой авто, Куцый вызвал представителей Нацгвардии и приказал удалить журналистов из кабинета, что может расцениваться как препятствование профессиональной деятельности журналистов.

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