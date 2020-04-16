Что произошло в Одессе 16 апреля: запуск фонтанов и Художественный музей под угрозой закрытия

Одесситу выдали в магазине «волшебную» маску Одессит Александр Костогриз, создатель удивительного домашнего Музея совка ХХ века, о котором уже рассказывала «Одесская жизнь», судя по всему, дополнит свою коллекцию. ПОДРОБНЕЕ

Художественный музей в Одессе оказался под угрозой закрытия ГСЧС подало в суд на музейщиков. По их словам, там нашли нарушения пожарной безопасности. Спасатели намерены добиться остановки эксплуатации здания, а также отключить его от электропитания. ПОДРОБНЕЕ