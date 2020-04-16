Что произошло в Одессе 16 апреля: запуск фонтанов и Художественный музей под угрозой закрытия

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Художественный музей в Одессе оказался под угрозой закрытия. ГСЧС подало в суд на музейщиков. По их словам, там нашли нарушения пожарной безопасности. Продолжение…
- В Одессе коммунальщики начали запускать фонтаны. В ближайшее время будут запущены еще 15 фонтанов, расположенных в разных районах города. Продолжение…
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