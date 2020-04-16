В Одесі комунальники почали запускати фонтани (фото)

Вчора, 15 квітня, в Одесі запущені перші шість фонтанів.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міської ради.
Цьому передував процес підготовки до сезону і розконсервації фонтанів, який провели співробітники КП «Сервісний центр».
Під час підготовки до запуску проведені: монтаж насосного обладнання, систем фільтрації і дозування подачі рідких реагентів, мийка чаш фонтанів, установка форсунок, перевірка і налагодження електроустаткування.
15 квітня першими запущені фонтани біля пам’ятника О.С. Пушкіну і на Соборній площі, «Діти і Жабеня», колодязь-фонтан «Джерело», «Петя і Гаврик», а також фонтан біля будівлі нової мерії по вулиці Косівської.
Найближчим часом будуть запущені ще 15 фонтанів, розташованих в різних районах міста.
Фото: Департамент міського господарства Одеської міської ради
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