Что произошло в Одессе 15 июня: протест на трассе Одесса-Рени и возобновление авиарейсов

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Жители Арцизского района заблокировали движение автомобильного транспорта на автотрассе Одесса – Рени. Таким образом они выразили протест вероятному объединению Арцизского района с Болградским.
Одесский аэропорт возобновил международное авиасообщение после карантина. Улететь за границу можно уже с понедельника, 15 июня.
- 15 одесситок получили почетное звание “Мать-героиня”. Почетное звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.
- В Одессе назначили командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Одесская железная дорога запустила пригородные электрички от станции Одесса-Главная по трем направлениям: Колосовское, Раздельнянское и Белгород-Днестровское.