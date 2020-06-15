Одесский аэропорт возобновил международные рейсы: куда можно улететь

Одесский аэропорт возобновил международное авиасообщение после карантина. Улететь за границу можно уже с понедельника, 15 июня.
Международный рейс на сегодня предусмотрен только один – в Минск. Выполняет “Белавиа”, сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта.
Расписание рейсов в период с 15 по 28 июня 2020:
- Авиакомпания Windrose. Направление: Киев. Рейсы дважды в день.
- Авиакомпания Международные авиалинии Украины. Направление: Киев.
- Рейсы будут по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
- Авиакомпания Belavia. Направление: Минск. Ежедневно
- Авиакомпания Wizz Air. Направление: Берлин. Каждую среду и воскресенье.
- Авиакомпания Wizz Air. Направление: Будапешт. С 19 июня каждый понедельник и пятницу.
Ранее сообщалось, что возобновить рейсы из Одессы в Стамбул планирует и Turkish Airlines.