Одесский аэропорт возобновил международные рейсы: куда можно улететь

Одесский аэропорт возобновил международное авиасообщение после карантина. Улететь за границу можно уже с понедельника, 15 июня.

Международный рейс на сегодня предусмотрен только один – в Минск. Выполняет “Белавиа”, сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта.

Расписание рейсов в период с 15 по 28 июня 2020:

Авиакомпания Windrose. Направление: Киев. Рейсы дважды в день.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины. Направление: Киев.

Рейсы будут по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания Belavia. Направление: Минск. Ежедневно

Авиакомпания Wizz Air. Направление: Берлин. Каждую среду и воскресенье.

Авиакомпания Wizz Air. Направление: Будапешт. С 19 июня каждый понедельник и пятницу.

Ранее сообщалось, что возобновить рейсы из Одессы в Стамбул планирует и Turkish Airlines.

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