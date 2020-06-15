Мати-героїня: 15 одеситок отримали почесне звання (фото)

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного і духовного розвитку.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Указом Президента України 07.12.2019 року №893/2019 15 одеситкам присвоєно почесне звання «Мати – героїня».

Сьогодні, 15 червня, на апаратній нараді Одеський міський голова привітав одеситок вручив посвідчення і почесний знак «Мати-героїня»:

Воробйовій Наталії Григорівні – матері 5 дітей;

Горбулінській Надії Іванівні – матері 6 дітей;

Даниленко Тетяні Петрівні – матері 6 дітей;

Дульській Ользі Вікторівні – матері 7 дітей;

Казаковій Олені Іванівні – матері 5 дітей;

Криуліній Тетяні Олексіївні – матері 7 дітей;

Матуляк Олені Олегівні – матері 7 дітей;

Мельниченко Світлані Володимирівні – матері 5 дітей;

Наконечній Людмилі Анатоліївні – матері 6 дітей;

Ролінській Галині Дмитрівні – матері 7 дітей;

Саркісовій Оксані Валеріївні – матері 7 дітей;

Свіркіній Тетяні Леонтіївні – матері 5 дітей;

Сорочан Олені Анатоліївні – матері 5 дітей;

Ткачук Світлані Євгенівні – матері 5 дітей;

Хоменко Ганні Миколаївні – матері 5 дітей.

На сьогодні вже 210 одеситок мають звання «Мати-героїня», з них дев’ять мам мають більше 10 дітей.

Дивіться фото у нашій галереї:

многодетные матери многодетные матери многодетные матери многодетные матери многодетные матери

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 34 одеситки отримали звання «Мати-героїня».

Фото: пресслужба

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