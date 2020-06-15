Мати-героїня: 15 одеситок отримали почесне звання (фото)

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного і духовного розвитку.
Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Указом Президента України 07.12.2019 року №893/2019 15 одеситкам присвоєно почесне звання «Мати – героїня».
Сьогодні, 15 червня, на апаратній нараді Одеський міський голова привітав одеситок вручив посвідчення і почесний знак «Мати-героїня»:
- Воробйовій Наталії Григорівні – матері 5 дітей;
- Горбулінській Надії Іванівні – матері 6 дітей;
- Даниленко Тетяні Петрівні – матері 6 дітей;
- Дульській Ользі Вікторівні – матері 7 дітей;
- Казаковій Олені Іванівні – матері 5 дітей;
- Криуліній Тетяні Олексіївні – матері 7 дітей;
- Матуляк Олені Олегівні – матері 7 дітей;
- Мельниченко Світлані Володимирівні – матері 5 дітей;
- Наконечній Людмилі Анатоліївні – матері 6 дітей;
- Ролінській Галині Дмитрівні – матері 7 дітей;
- Саркісовій Оксані Валеріївні – матері 7 дітей;
- Свіркіній Тетяні Леонтіївні – матері 5 дітей;
- Сорочан Олені Анатоліївні – матері 5 дітей;
- Ткачук Світлані Євгенівні – матері 5 дітей;
- Хоменко Ганні Миколаївні – матері 5 дітей.
На сьогодні вже 210 одеситок мають звання «Мати-героїня», з них дев’ять мам мають більше 10 дітей.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 34 одеситки отримали звання «Мати-героїня».
Фото: пресслужба