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Мати-героїня: 15 одеситок отримали почесне звання (фото)

Мати-героїня: 15 одеситок отримали почесне звання (фото)

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного і духовного розвитку.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Указом Президента України 07.12.2019 року №893/2019 15 одеситкам присвоєно почесне звання «Мати – героїня».

Сьогодні, 15 червня, на апаратній нараді Одеський міський голова привітав одеситок вручив посвідчення і почесний знак «Мати-героїня»:

  • Воробйовій Наталії Григорівні – матері 5 дітей;
  • Горбулінській Надії Іванівні – матері 6 дітей;
  • Даниленко Тетяні Петрівні – матері 6 дітей;
  • Дульській Ользі Вікторівні – матері 7 дітей;
  • Казаковій Олені Іванівні – матері 5 дітей;
  • Криуліній Тетяні Олексіївні – матері 7 дітей;
  • Матуляк Олені Олегівні – матері 7 дітей;
  • Мельниченко Світлані Володимирівні – матері 5 дітей;
  • Наконечній Людмилі Анатоліївні – матері 6 дітей;
  • Ролінській Галині Дмитрівні – матері 7 дітей;
  • Саркісовій Оксані Валеріївні – матері 7 дітей;
  • Свіркіній Тетяні Леонтіївні – матері 5 дітей;
  • Сорочан Олені Анатоліївні – матері 5 дітей;
  • Ткачук Світлані Євгенівні – матері 5 дітей;
  • Хоменко Ганні Миколаївні – матері 5 дітей.

На сьогодні вже 210 одеситок мають звання «Мати-героїня», з них дев’ять мам мають більше 10 дітей.

Дивіться фото у нашій галереї:

многодетные матери
многодетные матери
многодетные матери
многодетные матери
многодетные матери
многодетные матери
многодетные матери
многодетные матери
многодетные матери
многодетные матери

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 34 одеситки отримали звання «Мати-героїня».

Фото: пресслужба

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