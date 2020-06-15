В Одесі призначили командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Міністр оборони Андрій Таран подякував попередньому командувачу виду Збройних Сил адміралу Ігорю Воронченку за сумлінну службу та привітав з новим призначенням. Було оголошено наказ, згідно з яким Ігоря Олександровича призначено Головним інспектором Міністерства оборони України.

— У житті кожної людини, особливо це стосується нас, військовослужбовців, які все життя переїжджають з місця на місце, отримуючи нові призначення та нові завдання, наступає такий період, коли завершується робота на тій посаді, яка була до цього і починається робота на новій. Такий період у житті настав і для адмірала Ігоря Воронченка. Якщо до цього ви відповідали лише за ВМС, то зараз на посаді головного інспектора Міноборони, я вимагатиму з Вас відповідальності за все, що відбувається в усіх видах ЗС України, — зазначив Андрій Таран.

Присутнім було оголошено Указ Президента України від 11 червня, згідно з яким командувачем Військово-Морських Сил ЗС України призначено контр-адмірала Неїжпапу Олексія Леонідовича.

Андрій Таран представив нового командувача ВМС та привітав контр-адмірала Олексія Неїжпапу з призначенням на почесну і відповідальну посаду, побажав йому сил і витримки.

— Вважаю, що таке високе призначення є оцінкою Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України попередньої служби Олексія Леонідовича і покладає на нього велику відповідальність, — зазначив Міністр оборони. Як це, так інші рішення Президента у військовій сфері, ми приймаємо як прояв довіри до справжніх професіоналів своєї справи. Це ставка на людей, чия ефективність доведена успішним досвідом роботи. Особливо це важливо в колективі військових, де свою дієздатність, у тому числі й бойову, не підміниш за встановленим резюме, — зазначив Міністр оборони Андрій Таран.

Фото: пресслужба

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