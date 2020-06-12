Что произошло в Одессе 12 июня: окончание учебного года у выпускников и новые посты с TruCAM

Одним из самых сложных ограничений для современного человека является отсутствие возможности свободного передвижения. Именно этой возможности нас лишили “благодаря” распространению коронавируса. И не важно, куда вы любили ездить – по своей стране или каждый год ездите в другую страну.

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