Что произошло в Одессе 12 июня: окончание учебного года у выпускников и новые посты с TruCAM

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В галерее #ArtOdessa открылась фотовыставка Аркадия Рыбака. С 10 июня в галерее ArtOdessa проходит выставка фоторабот, которые он сделал во время своих путешествий по миру.
- Кабинет министров Украины утвердил план создания новых административных районов в областях страны. Их значительно укрупнят.
- Одесские школьники завершили учебный год с карантином, дистанционкой и без выпускных торжеств. По данным Одесского регионального центра качества образования, более 17 тысяч выпускников зарегистрировалось на ВНО-2020.
- В Одессе появился уже пятый пост контроля скорости автомобилей с помощью TruCAM. Радар с 12 июня должен начать работу на улице Атамана Головатого.