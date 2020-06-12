В Одессе появился еще один пост с TruCAM: где установили

В Одессе появился уже пятый пост контроля скорости автомобилей с помощью TruCAM.
Радар с 12 июня должен начать работу на улице Атамана Головатого, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.
Такие же радары ранее появились на Люстдорфской и Николаевской дорогах, Балковской и Киевской трассе.
Использовать радары полиция может при условии размещения соответствующих знаков.
Ранее сообщалось, что в Суворовском районе Одессы на дорогах по направлению к центру города появились две выделенные полосы для общественного транспорта.