В Одессе появился еще один пост с TruCAM: где установили

В Одессе появился уже пятый пост контроля скорости автомобилей с помощью TruCAM.

Радар с 12 июня должен начать работу на улице Атамана Головатого, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Такие же радары ранее появились на Люстдорфской и Николаевской дорогах, Балковской и Киевской трассе.

Использовать радары полиция может при условии размещения соответствующих знаков.

Ранее сообщалось, что в Суворовском районе Одессы на дорогах по направлению к центру города появились две выделенные полосы для общественного транспорта.

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