Лишенные праздника: одесские школьники завершили учебный год с карантином, дистанционкой и без выпускных торжеств

Ассоциации со школьным выпускным у всех разные. Для кого-то это легкая грусть по ушедшим детским годам, для кого-то — желанное освобождение после длительной «каторги». Но в этом году окончание школы сопровождается карантином и дистанционным обучением. По данным Одесского регионального центра качества образования, более 17 тысяч выпускников зарегистрировалось на ВНО-2020. Это только одиннадцатиклассники, статистика не учитывает тех, кто уходит после девятого и десятого классов. Для тысяч детей их последний школьный год запомнится надолго. Мы решили спросить, как они смотрят на сложившуюся ситуацию и чего ожидают от будущего.

«Несмотря ни на что, продолжать учиться»

Десятиклассник Данил в этом году собирается поступать в колледж.

Юноша планирует стать моряком. Последние два месяца его школьных будней проходили, собственно, без школы. Обучение проводилось в дистанционном режиме, что доставляло первое время неудобства. Но к новой системе парень привык быстро и нашел в сложившейся ситуации свои преимущества.

— Я понял, что несмотря ни на что, надо продолжать учиться, каждую минуту и секунду, даже если тебя никто не контролирует, — говорит Данил. — Благодаря карантину я смог прочитать некоторые книги, до которых раньше не доходили руки, и даже сериалы посмотреть.

Перед карантином Данил занимался с репетитором, но после противоэпидемических ограничений перешел на самостоятельную подготовку к экзаменам и поступлению. Он уже приблизительно знает, какие задания его ожидают. Об этом парню рассказывали друзья, которые поступали раньше. Будущий абитуриент с ними постоянно советуется, общается на интересующие темы. Данил сосредоточен на поступлении, и то, что будет происходить в школе дальше, по его словам, уже не так важно. У юноши и многих его друзей сейчас должны были быть выпускные, но в сложившейся ситуации никаких праздничных мероприятий не состоится.

— Большинству выпускников, мне кажется, должно быть не до того, сейчас другие проблемы, — считает Данил. — Пришел, забрал аттестат и все. А вот их родителям, которые сдавали деньги на праздничные мероприятия, должно быть не все равно. Но я думаю, все деньги им рано или поздно вернут.

«Лишенные праздника»

С тем, что выпускной мало кого интересует, не согласна одиннадцатиклассница Майя.

Для девушки и многих ее подруг это событие должно было стать настоящим праздником, символизирующим завершение важного этапа жизни.

— Мы все собирали деньги. Девочки уже купили себе платья, туфли, тщательно готовились, — говорит Майя. — Но как только начался карантин, нам сказали, что выпускного не будет, не будет даже торжественной выдачи аттестатов. Все расстроились, конечно.

Теперь остается только сосредоточиться на учебе. Майя утверждает, что уроков на дистанционном обучении стало больше. В школе домашнее задание могли не проверить, ученики могли рассчитывать, что до них очередь не дойдет. А на дистанционке все иначе.

— График дня намного удобнее строить, — считает Майя. — Он гибкий, можно самому распределить время. Однако нужно иметь сильный самоконтроль, чтобы все это делать. Заставить себя дома заниматься намного тяжелее, чем в школе.

Майя собирается стать программистом, но каким образом будет проходить вступительная кампания, еще не знает. Информация постоянно меняется, а о датах ВНО выпускница узнала буквально на днях.

«Нескольких онлайн-уроков в неделю недостаточно»

Одесситка Надя тоже в этом году оканчивает одиннадцатый класс. И ее волнует вопрос, как сдавать ВНО.

До введения карантина материал было проще понять, а сейчас многое отдано на самостоятельную работу.

— На нас в школе сейчас все сильно давят, чтобы мы окончили школу, но помощи нет, — констатирует Надя. — Нескольких онлайн-уроков в неделю недостаточно, все надо делать самостоятельно. По предметам, которые нужны для поступления, я занимаюсь дистанционно с репетитором.

С будущей специальностью девушка уже определилась — психология. Сейчас она тщательно готовится к новому этапу в своей жизни. Признается, что немного страшно из-за поступления. А потому экзамены — в приоритете, а все остальное не так важно.

— Выпускной у нас отменили, многие мои одноклассники расстроены. Но как по мне, отмена праздничных мероприятий необходима, — утверждает Надя. — Я на выпускной в принципе не собиралась идти, но учитывая ситуацию с коронавирусом, нельзя, чтобы собиралось много людей в одном месте. Массовые гулянья сейчас лучше не проводить.

Официально о выпускных

Елена Буйневич, директор департамента образования и науки Одесского горсовета:

Что касается вопроса проведения школьных выпускных, это будет решаться после проведения внешнего тестирования. И, конечно, это будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки в Украине, и, в частности, в Одессе. Если будет все хорошо и никаких новых ограничений не введут, то можно будет провести торжественную часть вручения аттестатов для одиннадцатиклассников. Для выпускников 9-х классов документ об окончании школы будет прислан на электронную почту, которую учащиеся оставят в учебных заведениях. Напоминаю девятиклассникам, которые будут переходить в 10-й класс, что их переведут автоматически, писать заявлений для этого не требуется.

Ранее “Одесская жизнь”выяснила, как будет проходить ВНО в условиях карантина.

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