Из Одессы вокруг света: в галерее #ArtOdessa открылась фотовыставка Аркадия Рыбака 

Одним из самых сложных ограничений для современного человека является отсутствие возможности свободного передвижения. Именно этой возможности нас лишили “благодаря” распространению коронавируса. И не важно, куда вы любили ездить – по своей стране или каждый год ездите в другую страну.

Аркадий Рыбак – одессит, журналист, бизнесмен, автор книг и путешественник решил хоть немного компенсировать нам временно утерянные возможности. С 10 июня в галерее ArtOdessa проходит выставка фоторабот, которые он сделал во время своих путешествий по миру. Аркадий посетил 86 страны мира – это почти половина от имеющихся в наличии стран, и отовсюду он привозил свои впечатления зафиксированные в кадре.

Для каждого из нас тема путешествий – это что то особенное Потому что мы всегда об этом мечтаем. И этот фотопроект – это какая-то часть реализованной мечты каждого из нас – сказала на открытии арт-директор галереи Катерина Пименова.

На выставке представлено более пятидесяти работ со всех уголков Земного шара. Тут и льды Антарктиды и загадочная Азия, романтичная Европа, экзотическая Африка, невероятная Америка и далекая Австралия. Пейзажи, жанровые сценки, портреты… Яркие, необычные, захватывающие, они могли бы стать иллюстрациями к книгам Жюля Верна. Но Аркадий и сам пишет книги, которые иллюстрирует своими фото.

Я не беру на себя смелость называться фотохудожником, однако, я считаю что у меня есть некий опыт фотосъемки, свой взгляд на то, что я вижу во время путешествий , поэтому я рискнул предложить свои работы. У многих из них есть своя история. Об этом мы и поговорим в субботу – рассказал автор.

Выставка работает ежедневно до 21 июня.

В субботу, 13 июня в 17:00 состоится творческая встреча с автором. Вход свободный.

Ранее сообщалось, как после карантина оживает культурная жизнь Одессы.

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