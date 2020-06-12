Новости Одессы и Одесской области

Из Одессы вокруг света: в галерее #ArtOdessa открылась фотовыставка Аркадия Рыбака 

Из Одессы вокруг света: в галерее #ArtOdessa открылась фотовыставка Аркадия Рыбака 

Одним из самых сложных ограничений для современного человека является отсутствие возможности свободного передвижения. Именно этой возможности нас лишили “благодаря” распространению коронавируса. И не важно, куда вы любили ездить – по своей стране или каждый год ездите в другую страну. 

Аркадий Рыбак – одессит, журналист, бизнесмен, автор книг  и путешественник решил хоть немного компенсировать нам временно утерянные возможности. С 10 июня в галерее ArtOdessa проходит выставка фоторабот, которые он сделал во время своих путешествий по миру. Аркадий посетил 86  страны мира – это почти половина от имеющихся в наличии стран, и отовсюду он привозил свои впечатления зафиксированные в кадре. 

 Для каждого из нас тема путешествий – это что то особенное Потому что мы всегда об этом мечтаем. И этот фотопроект – это какая-то часть реализованной мечты каждого из нас – сказала на открытии арт-директор галереи Катерина Пименова. 

На выставке представлено более пятидесяти работ со всех уголков Земного шара. Тут и льды Антарктиды и загадочная Азия, романтичная Европа, экзотическая Африка, невероятная Америка и далекая Австралия. Пейзажи, жанровые сценки, портреты… Яркие, необычные, захватывающие, они могли бы стать иллюстрациями к книгам Жюля Верна. Но Аркадий и сам пишет книги, которые иллюстрирует своими фото. 

 Я не беру на себя смелость называться фотохудожником, однако, я считаю что у меня есть некий опыт фотосъемки, свой взгляд на то, что я вижу во время путешествий , поэтому я рискнул предложить свои работы. У многих из них есть своя история. Об этом мы и поговорим в субботу – рассказал автор. 

Выставка работает ежедневно до 21 июня.

В субботу, 13 июня в 17:00 состоится творческая встреча с автором.  Вход свободный. 

Ранее сообщалось, как после карантина оживает культурная жизнь Одессы.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить