Что произошло в Одессе 11 июня: особенности курортного сезона и новые жители зоопарка

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
Одесскому активисту Сергею Стерненко объявили подозрении о совершении преступлений в соответствии с двумя статьями Уголовного кодекса. Подозрение зачитали сегодня, 11 июня, в СБУ в Киеве.
- Четверо маленьких енотов-полоскунов стали новыми обитателями Одесского зоопарка. Малыши родились еще в начале мая, однако выводить детенышей в общий вольер самка стала совсем недавно.
- На курортах Одесской области появятся кнопки для связи с полицией. В этом году в курортных зонах Одесской области установят «тревожные кнопки» для быстрого вызова нарядов полиции.
- Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Ивана Кузнецова, подозреваемого в нападении на одесского активиста Сергея Стерненко.
- Морская вода в Одессе не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. Пробы воды для проверки брали в Одессе, а также рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского, Лиманского и Овидиопольского районов.
- Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить, как за год поменялись популярные пляжи.