Что произошло в Одессе 11 июня: особенности курортного сезона и новые жители зоопарка

Как изменились пляжи за год? Часть 3: Аркадия Одесское побережье постоянно меняется. Новые стройки, пристройки, разнообразные конструкции на песке, заборы и прочее постоянно меняют вид прибрежной зоны. Мы решили сравнить, как за год поменялись популярные пляжи. ПОДРОБНЕЕ