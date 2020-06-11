На пляжах Одессы проверили воду: какие результаты и можно ли уже купаться в море?

Морская вода в Одессе не соответствует нормативам по микробиологическим показателям.
Об этом сообщили в одесском Лабораторном центре Минздрава Украины.
Пробы воды для проверки брали в Одессе, а также рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского, Лиманского и Овидиопольского районов.
Несоответствие проб воды микробиологическим нормативам зафиксировали на всех пляжах Одессы.
Ранее «Одесская жизнь» писала, как изменились пляжи Одессы в сравнении с прошлым курортным сезоном.