На пляжах Одессы проверили воду: какие результаты и можно ли уже купаться в море?

Морская вода в Одессе не соответствует нормативам по микробиологическим показателям.

Об этом сообщили в одесском Лабораторном центре Минздрава Украины.

Пробы воды для проверки брали в Одессе, а также рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского, Лиманского и Овидиопольского районов.

Несоответствие проб воды микробиологическим нормативам зафиксировали на всех пляжах Одессы.

Ранее «Одесская жизнь» писала, как изменились пляжи Одессы в сравнении с прошлым курортным сезоном.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.