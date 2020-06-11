Прокуратура закрыла дело по подозреваемому в нападении на Стерненко. А активиста снова вызвали в СБУ

Об этом сообщил адвокат Кузнецова Станислав Свириденко, пишет УП.

Дело закрыли в связи со смертью подозреваемого. Однако эта формулировка не утроила сторну защиты. Адвокат считает, что дело должны закрыть из-за отсутствия состава преступления или самого события.

Самого же Стерненко в очередной раз вызвали на допрос в СБУ, в этот раз принудительно. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Активист считает, что в ближайшее время его могут арестовать и поместить в СИЗО.

Ранее сообщалось, что по версии самого Стерненко, ему могут объявить подозрение по статье «умышленное убийство».

«Одесская жизнь» писала, что на бывшего лидера ячейки Правого сектора в Одессе Стерненко совершено три нападения. Во время последнего (в мае 2018 года) Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова. От ранений тот погиб. Второй нападавший — жив.

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