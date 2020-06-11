Стерненко объявили о подозрении: что вменяют одесскому активисту

Одесскому активисту Сергею Стерненко объявили подозрении о совершении преступлений в соответствии с двумя статьями Уголовного кодекса.

Подозрение зачитали сегодня, 11 июня, в СБУ в Киеве, сообщил Стерненко в своем Telеgram–канале.

Ему объявили о подозрении в совершении умышленного убийства и незаконном ношении холодного оружия.

Ранее активист заявлял, что в ближайшее время его могут арестовать и поместить в СИЗО.

«Одесская жизнь» писала, что на бывшего лидера ячейки Правого сектора в Одессе Стерненко совершено три нападения. Во время последнего (в мае 2018 года) Стерненко, защищаясь, ранил одного из нападавших, Ивана Кузнецова. От ранений тот погиб. Второй нападавший — жив.

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