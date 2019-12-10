Что произошло в Одессе 10 декабря: помощь семьям пострадавших и отказ от показаний подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- Родным пострадавших и погибших во время пожара 4 декабря на улице Троицкой в Одессе пообещали компенсацию от государства. Продолжение…
- В сгоревшем Одесском колледже автоматической сигнализации не было, а огнетушители лежали под кроватью коменданта. Продолжение…
- Единственный подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко изменил свои показания. Теперь он отрицает, что убивал, и виновным себя не считает. Продолжение…
Фото: 5 канал
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