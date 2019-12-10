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“Що поліція говорила мені, то я і казав”: підозрюваний у вбивстві Дарини Лук’яненко відмовився від показів (відео)

“Що поліція говорила мені, то я і казав”: підозрюваний у вбивстві Дарини Лук’яненко відмовився від показів (відео)

Про це він повідомив на першому судовому засіданні по справі вбивства. 

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Єдиний підозрюваний у вбивстві 11-річної Даринки Лук’яненко змінив свої свідчення. Тепер він заперечує, що вбивав, і винним себе не вважає.  Це стало відомо сьогодні, на першому судовому засіданні по справі.

Під тиском доказів він зізнався в скоєнні жорстокого вбивства та спробі зґвалтування дівчинки. Нині ж у залі суду від своїх попередніх зізнань хлопець навідріз відмовляється. Твердить – свідчення з нього вибили. Засідання по справі сьогодні відкрили, але одразу перенесли, адже до суду не з’явився адвокат обвинувачуваного. Слухання судді хочуть розпочати завтра, 11 грудня.

– Те що поліція говорила мені, то я і сказав. Я визнавав, бо мені сказали, що якщо я не буду визнавати, коли мене били у відділку, сказали, щоб я визнавав, – заявив підозрюваний Микола Тарасов.

Фото: Вголос

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