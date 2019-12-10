У згорілому Одеському коледжі автоматичної сигналізації не було, а вогнегасники лежали під ліжком коменданта

У будівлі була лише ручна сигналізація застарілого типу.
Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.
Начальник поліції Одеської області Олег Бех зауважив, що автоматична система оповіщення про пожежну безпеку в будівлі була відсутня, а оповіщення здійснювалося в ручному режимі, шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу «Ревун» на першому поверсі.
До цього часу поліція не вилучила жодного вогнегасника з приміщення, а ряд вогнегасників знайшла під ліжком коменданта.
Фото ілюстративне: Корупція Інфо
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