У згорілому Одеському коледжі автоматичної сигналізації не було, а вогнегасники лежали під ліжком коменданта

У будівлі була лише ручна сигналізація застарілого типу.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

Начальник поліції Одеської області Олег Бех зауважив, що автоматична система оповіщення про пожежну безпеку в будівлі була відсутня, а оповіщення здійснювалося в ручному режимі, шляхом натискання на застарілу сигналізацію типу «Ревун» на першому поверсі.

До цього часу поліція не вилучила жодного вогнегасника з приміщення, а ряд вогнегасників знайшла під ліжком коменданта.

Фото ілюстративне: Корупція Інфо

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