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Новости Одессы и Одесской области

Пожар в одесском колледже: как помогут семьям потерпевших и погибших

Пожар в одесском колледже: как помогут семьям потерпевших и погибших

Родным пострадавших и погибших во время пожара 4 декабря на улице Троицкой в Одессе пообещали компенсацию от государства.

Об этом заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на заседании комиссии по расследованию инцидента.

По его словам, в помощь семьям жертв трагедии выделили около трех миллионов гривен из бюджета.

Еще около 150 тысяч гривен, по данным горсовета, на нужды потерпевших перечислили в фонд мэрии меценаты, предприятия и частные структуры.

Кроме того, добавить денег еще могут в Кабмине, а также перечислить средства из “военного бюджета” Украины.

В свою очередь, облсовет пообещал передать на нужды потерпевших 120 тысяч гривен.

Также губернатор Одесской области отметил, что детям погибших преподавателя и сотрудника ГСЧС обеспечат бесплатное образование. В частности, переведут на бюджет 18-летнего сына Сергея Шатохина, обучающегося сейчас на платной основе в городском лицее морского транспорта.

Фото Артема Виноградова

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