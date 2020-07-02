Что произошло в Одессе 1 июля: ухудшение состояния воды и нашествие туристов

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- «Большие» выходные в честь Дня Конституции Одесса запомнит надолго. Такого количества отдыхающих Южная Пальмира не видела давно. Приезжих в эти три дня было едва ли не столько же, сколько самих одесситов. На пляжах яблоку негде было упасть, въезды-выезды в город сковали километровые пробки, а на Дерибасовской проходила прямо-таки «туристическая демонстрация».
- Вода в Черном море у берегов Одессы сменила цвет и консистенцию. Стала похожа на кисель, а на поверхности появились желто-зеленые пятна.
- Если в Украине значительно увеличится число заболевших коронавирусом и медики не смогут справляться с наплывом больных, в Украине могут вернуть жесткий карантин.
- В Одессе специалисты Лабораторного центра Минздрава сделали анализ морской воды на городских пляжах.