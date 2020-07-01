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Курорт и коронавирус: чем грозит Одессе нашествие туристов

Курорт и коронавирус: чем грозит Одессе нашествие туристов

«Большие» выходные в честь Дня Конституции Одесса запомнит надолго. Такого количества отдыхающих Южная Пальмира не видела давно. Приезжих в эти три дня было едва ли не столько же, сколько самих одесситов. На пляжах яблоку негде было упасть, въезды-выезды в город сковали километровые пробки, а на Дерибасовской проходила прямо-таки «туристическая демонстрация». Причем отдыхающие, собственно, как и сами одесситы, явно забыли и о карантине, и о требованиях Минздрава.

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А тем временем статистика по COVID-19 заметно ухудшилась. Украина бьет антирекорды по количеству зараженных в сутки, а Одесская область стала одним из лидеров по нарушениям карантинных ограничений в стране. Как отразятся на нас «туристические» выходные? Грозит ли нам вспышка COVID-19, если учесть, что впереди еще два летних, самых жарких месяца и количество туристов в нашем регионе не уменьшится?

Карантин? Нет, не слышали

Море, солнце, множество достопримечательностей привлекли в наш город десятки тысяч туристов. Свидетельством тому — большая пробка на трассе Одесса — Киев в районе села Алтестово и на мосту через Хаджибейский лиман. Причем автомобили скапливались там дважды — в пятницу по направлению в Одессу и в понедельник — на выезд из города.

Видео в соцсетях демонстрировало огромные очереди в кафе, магазины и в аквапарк в Аркадии. Причем люди стоят без защитных масок, не придерживаясь требований социальной дистанции.

Тем временем статистика не радует

На 110-й день карантина количество заболевших COVID-19 в Одесской области уже достигло 1698 человек. К утру 30 июня — плюс 66 инфицированных.

Рост заболеваемости зафиксирован в 13 регионах страны. В том числе в Одесской области. Причем помимо общего роста заболеваемости также растет количество погибших от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в нашем регионе умерло два человека: 43-летняя одесситка и житель области.

По данным главного санитарного врача региона Виталия Гончарова, с начала эпидемии в области было зафиксировано 18 вспышек заболевания. А только за последнюю неделю — три.

Проверки и ужесточение карантина

Потому начались проверки предприятий общепита, торговли и развлекательных заведений. Например, инспекция нагрянула в развлекательные заведения Аркадии и Французского бульвара. Администрации и отдыхающим напомнили о правилах карантина, на нарушителей составили протоколы. Такие проверки будут проводить и в дальнейшем.

Владимир Зеленский назвал Одесскую область ярким примером того, как легкомысленное отношение к карантинным ограничениям может привести к стремительному распространению вируса.

— В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыты все пляжи. Из-за этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из самых низких показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших за сутки значительно выше, — отметил глава государства.

Тем временем главные санитарные врачи областей готовят план ужесточения карантина. На региональных комиссиях по ЧС в ближайшее время примут решение, будут ли вводиться дополнительные ограничения. В Правительстве уже отметили, что новый карантин может коснуться работы городского транспорта, спортзалов, фитнес-центров и детсадов.

Мнение

Министр здравоохранения Максим Степанов связывает попустительское отношение местных властей к карантинным мероприятиям с грядущей избирательной кампанией.

— Сейчас непопулярно вводить дополнительные ограничения, контролировать исполнение рекомендаций, поскольку все начали жить в условиях предвыборных кампаний, но обращаюсь к местной власти: подумайте о ваших избирателях.

Кстати, министр уже допустил ужесточение карантина в Одессе.

Фото: Одесская жизнь, Сегодня, Одесская ОГА 

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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