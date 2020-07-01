Вода в Черном море стала как кисель, купаться не рекомендуют (фото)

Вода в Черном море у берегов Одессы сменила цвет и консистенцию. Стала похожа на кисель, а на поверхности появились желто-зеленые пятна.
Об этом 30 июня сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы.
В связи с этим в службе не рекомендуют купаться в морской воде, особенно детям. А также есть рыбу и мидий, которых поймали на одесском побережье и в лиманах.
Причины: волны нагнали к берегу водоросли, которые начали разлагаться. К тому — пахнут не самым приятным образом.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала о большом количестве водорослей на пляже Лузановка.
Фото: Viknianskiy Nikolay / Facebook