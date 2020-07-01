Новости Одессы и Одесской области

Вода в Черном море стала как кисель, купаться не рекомендуют (фото)

Вода в Черном море стала как кисель, купаться не рекомендуют (фото)

Вода в Черном море у берегов Одессы сменила цвет и консистенцию. Стала похожа на кисель, а на поверхности появились желто-зеленые пятна.

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Об этом 30 июня сообщили в областном управлении Госпродпотребслужбы.

В связи с этим в службе не рекомендуют купаться в морской воде, особенно детям. А также есть рыбу и мидий, которых поймали на одесском побережье и в лиманах.

Причины: волны нагнали к берегу водоросли, которые начали разлагаться. К тому — пахнут не самым приятным образом.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о большом количестве водорослей на пляже Лузановка.

Фото: Viknianskiy Nikolay / Facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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