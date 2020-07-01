Закрытие курортов: глава Минздрава назвал главное условие

Если в Украине значительно увеличится число заболевших коронавирусом и медики не смогут справляться с наплывом больных, в Украине могут вернуть жесткий карантин.

В том числе — в курортных городах, которые могут закрыть для туристов.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

“При такой серьезной ситуации *пр росте заболевших — ред.) у нас могут вводить дополнительные ограничения. В том числе жесткий карантин”, – заявил он.

«Одесская жизнь» уже писала, чем грозит городу нашествие туристов.