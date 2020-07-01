Новости Одессы и Одесской области

В Одессе проверили морскую воду на пляжах: можно ли купаться?

В Одессе проверили морскую воду на пляжах: можно ли купаться?

В Одессе специалисты Лабораторного центра Минздрава сделали анализ морской воды на городских пляжах.

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Пробы брали еще 22 июня, пишет 1 июля сайт мэрии Одессы.

«По результатам лабораторных исследований морская вода соответствует санитарно-микробиологическим показаниям, кроме пляжей: 16 ст. Большого Фонтана, 13 ст. Большого Фонтана, 10 ст. Большого Фонтана, «Аркадия», «Дельфин», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области «рекомендует временно воздержаться от морского водопользования на вышеуказанных пляжах до особого распоряжения».

Ранее эта же служба рекомендовала воздержаться от купания в море из-за гниения водорослей.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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