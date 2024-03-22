Что отмечают православные 22 марта: священномученик Василий и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 22 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
22 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
22 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память священномученика Василия.
Кто такой священномученик Василий
В IV веке жестокий император Юлиан Отступник преследует христиан, стремясь возродить язычество. Василий был тем юношей, который не испугался. Его вера во Христа была непоколебима. Ни пытки, ни изгнание не заставили его отречься от своих убеждений. За веру Василия жестоко убили, проткнув тело железным прутом.
Народные приметы 22 марта
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: вокруг солнца красные круги — год будет урожайным;
- в небе синие облака — к теплой, но дождливой погоде;
- с северной стороны начал оттаивать муравейник — лето будет долгим и жарким.
Что нельзя делать 22 марта
Сегодня нельзя делать следующее:
- Выносить мусор со двора, накличете на себя беду.
- Стирать, потому что в мокрые вещи может залезть всякая нечисть.
- Ругаться, сквернословить, ссориться.
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