Що відзначають православні 22 березня: священномученик Василь та інші церковні свята

22 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

22 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять священномученика Василя.

Хто такий священномученик Василь

У IV столітті жорстокий імператор Юліан Відступник переслідує християн, прагнучи відродити язичництво. Василь був тим юнаком, що не злякався. Його віра в Христа була непохитна. Ні тортури, ні вигнання не змусили його зректися своїх переконань. За віру Василя жорстоко вбили, проштрикнувши тіло залізним прутом.

Народні прикмети 22 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: навколо сонця червоні кола — рік буде врожайним;

в небі сині хмари — до теплої, але дощової погоди;

з північного боку почав відтаювати мурашник — літо буде довгим та спекотним.

Що не можна робити 22 березня

Сьогодні не можна робити таке:

Виносити сміття з двору, накличете на себе біду.

Прати, тому що у мокрі речі може залізти усіляка нечисть.

Лаятися, лихословити, сваритися.

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