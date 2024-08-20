Масштабный пожар под Одессой: экологи подсчитали ущерб

Как сообщает в соцсетях Госэкоинспекция Юго-Западного округа, огонь охватил сухую растительность, мусор и кустарники на площади 4,5 га.

«Инспекция произвела расчет ущерба, вызванного неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, составляющих почти 10 миллионов гривен. В воздух попало 3207 тонн углекислого газа», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар в дельте Днестра в Одесской области уничтожил более 5000 га, часть из которых – территория Нижнеднестровского национального природного парка. Он стал самым масштабным в этой местности за последние 50 лет.

Напомним, спасателям наконец удалось ликвидировать масштабный пожар, который почти неделю бушевал на угодьях Нижнеднестровского национального природного парка между Маяками и Яськами. А вот поля фильтрации продолжают гореть.