Новости Одессы и Одесской области

Масштабный пожар под Одессой: экологи подсчитали ущерб

Масштабный пожар под Одессой: экологи подсчитали ущерб

Почти 10 миллионов гривен – именно столько ущерба было нанесено окружающей среде из-за загрязнения воздуха в результате масштабного пожара, произошедшего 19 августа за пределами села Новая Дофиновка, Одесского района.

Как сообщает в соцсетях Госэкоинспекция Юго-Западного округа, огонь охватил сухую растительность, мусор и кустарники на площади 4,5 га.

«Инспекция произвела расчет ущерба, вызванного неорганизованными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, составляющих почти 10 миллионов гривен. В воздух попало 3207 тонн углекислого газа», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар в дельте Днестра в Одесской области уничтожил более 5000 га, часть из которых – территория Нижнеднестровского национального природного парка. Он стал самым масштабным в этой местности за последние 50 лет.

Напомним, спасателям наконец удалось ликвидировать масштабный пожар, который почти неделю бушевал на угодьях Нижнеднестровского национального природного парка между Маяками и Яськами. А вот поля фильтрации продолжают гореть.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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