Чиновников одесской мэрии обвинили в присвоении иностранных генераторов

Чиновников одесской мэрии обвинили в присвоении иностранных генераторов

В Одессе очередной скандал — сотрудники Департамента стратегических расследований обнаружили генераторы, которые город получил в качестве гуманитарной помощи, на автомойке, в ресторане и в домах у чиновников мэрии. Правоохранители открыли уголовное производство.

В частности, по данным одесской журналистки Ирины Гриб, генераторы были найдены в ресторане «Vinobroteria», которым владеет Ольга Гриценко —  так называемая девушка мэра Одессы Труханова. Еще один генератор обнаружили по месту жительства заместителя директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Виталия Цуренко, у самого мэра Труханова и на автомойке CARat.

генераторы

В СМИ сообщается, что правоохранители открыли уголовное производство, в рамках которого в Департаменте городского хозяйства и КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» были проведены обыски, целью которых было найти генераторы, переданные городу для медучреждений в качестве гуманитарной помощи.

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«Следственные действия проводятся в рамках производства по ч. 4 ст. 191 УК Украины «растрата или присвоение имущества в крупных размерах путём злоупотребления служебным положением», — сообщили журналистам издания Укринформ в пресс-службе областной полиции.

Ирина Гриб информирует, что следствие изъяло 15 генераторов, ещё 29 хранятся в КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» и не используются.

Также, по данным СМИ, сейчас заведения «задней датой» переоформляются под пункты несокрушимости.

«Злые язычки рассказали Ирочке, какие гениальные идеи сгенерировали в Одесской мэрии. Там не придумали ничего умнее, чем задним числом, попытаться оформить рестораны и автомойку, где были найдены гуманитарные генераторы как пункты несокрушимости», — написала в своем телеграм-канале Ирина Гриб.

Комментарий мэрии

13 июня, после обнародования скандальной информации, заместитель Одесского городского головы Валерий Силин распорядился создать комиссию и поручил срочно провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей, находящихся на балансе или ответственном хранении КП «Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие» — в частности, генераторов, которые были указаны в публикациях.

«По каждому генератору, который сейчас не находится непосредственно на территории коммунального предприятия, проводится служебная проверка», — сообщили в мэрии.

Как утверждают в горсовете, на сегодняшний день все муниципальные больницы и котельные оборудованы генераторами.

«Все публикации, в которых Одесский горсовет обвиняют в ненадлежащем использовании генераторов, считаем сознательной дискредитацией городской власти и нанесением репутационного ущерба на международной арене», — говорится в публикации горсовета.

Напомним, зимой 2022 года Одесская область получила три мощных генератора из Японии. Также сообщалось, что Германия отправила в Одессу мощные генераторы для обеспечения критической инфраструктуры города электричеством.

 

 

 

 

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