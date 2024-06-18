Чиновників одеської мерії звинуватили у привласненні іноземних генераторів

Зокрема, за даними одеської журналістки Ірини Гриб, генератори були знайдені в ресторані “Vinobroteria”, яким володіє Ольга Гриценко – так звана дівчина мера Одеси Труханова. Ще один генератор виявили за місцем проживання заступника директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Віталія Цуренка, у самого мера Труханова і на автомийці CARat.

У ЗМІ повідомляють, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у межах якого в Департаменті міського господарства та КП “Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство” було проведено обшуки, метою яких було знайти генератори, передані місту для медустанов як гуманітарна допомога.

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“Слідчі дії проводяться в рамках провадження за ч. 4 ст. 191 КК України “розтрата або привласнення майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем”, – повідомили журналістам видання Укрінформ у пресслужбі обласної поліції.

Ірина Гриб інформує, що слідство вилучило 15 генераторів, ще 29 зберігаються в КП “Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство” і не використовуються.

Також, за даними ЗМІ, зараз заклади “заднім числом” переоформляються під пункти незламності.

“Злі язички розповіли Ірочці, які геніальні ідеї згенерували в Одеській мерії. Там не придумали нічого розумнішого, ніж заднім числом, спробувати оформити ресторани і автомийку, де були знайдені гуманітарні генератори як пункти незламності”, – написала у своєму телеграм-каналі Ірина Гриб.

Коментар мерії

13 червня, після оприлюднення скандальної інформації, заступник Одеського міського голови Валерій Сілін розпорядився створити комісію і доручив терміново провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на балансі або відповідальному зберіганні КП “Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство”, – зокрема, генераторів, що були вказані в публікаціях.

“Щодо кожного генератора, який зараз не перебуває безпосередньо на території комунального підприємства, проводиться службова перевірка”, – повідомили в мерії.

Як стверджують у міськраді, на сьогодні всі муніципальні лікарні та котельні обладнані генераторами.

“Усі публікації, в яких Одеську міськраду звинувачують у неналежному використанні генераторів, вважаємо свідомою дискредитацією міської влади та завданням репутаційної шкоди на міжнародній арені”, – йдеться в публікації міськради.

Нагадаємо, взимку 2022 року Одеська область отримала три потужні генератори з Японії. Також повідомлялося, що Німеччина відправила в Одесу потужні генератори для забезпечення критичної інфраструктури міста електрикою.