Одесса получит сверхмощные генераторы из Германии

Германия отправила в Одессу мощные генераторы для обеспечения критической инфраструктуры города электричеством.

Об этом сообщил заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин в Facebook, передает телеграм-канал «Одесской Жизни».

«Наконец-то отработали с немецкими партнерами вопросы поставки мощных генераторов для нашего города. Ждем, они уже в пути», — написал в посте городской чиновник.

На первом этапе город получит 2 ед. генераторов мощностью 1250 KVA и 7 ед. мощностью 450 KVA на общую сумму почти 1100000 Евро.

«Это позволит обеспечить работу критической инфраструктуры города», — сообщил заместитель мэра Одессы.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что турецкая электроэнергетическая компания Karpowership ведет переговоры об отправке судов, производтелей электричества, в Украину для обеспечения части нашей страны электроэнергией.