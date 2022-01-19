Возвращение техосмотра для авто в 2022 году: что известно?

В Украине могут вернуть обязательный техосмотр для автомобилей. Министерство инфраструктуры подготовило законопроект, в котором зафиксировано это требование.
Давайте разберемся, кого коснутся изменения и как часто нужно будет проходить техосмотр.
Зачем хотят вернуть обязательный техосмотр?
Законопроект разработали, чтобы привести украинское законодательство к европейским нормам. Это часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В 2011 году от обязательного техосмотра отказались из-за коррупции, но тогда курс в ЕС не был закреплен в Конституции. Сейчас эту норму хотят вернуть.
В пояснительной записке говорится, что на украинских дорогах происходит очень много аварий, в том числе, из-за плохого технического состояния автомобилей. Обязательный техосмотр поможет снизить смертность и травматизм, считают авторы законопроекта. Появятся реальные механизмы, чтобы привлечь водителей к ответственности за ненадлежащее состояние автомобиля.
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Обязательный техосмотр хотят ввести еще и для того, чтобы снизить вредные выбросы в атмосферу. Выхлопные газы автомобиля должны соответствовать нормам, которые приняты в Европе.
Какие автомобили должны проходить техосмотр?
Обязательный техосмотр хотят ввести для всех легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и прицепов. Периодичность будет зависеть от нескольких факторов:
- Легковые автомобили (не больше 8 пассажирских мест) — через 4 года после первой регистрации, далее каждые 2 года
- Микроавтобусы, которые используются как такси (не больше 9 пассажирских мест) — через 1 год после первой регистрации, далее ежегодно
- Автобусы (больше 8 пассажирских мест) — через 1 год после первой регистрации, далее ежегодно в течение 9 лет, после 10 лет каждые полгода
- Грузовики до 3,5 тонн — через 4 года после первой регистрации, далее каждые 2 года
- Грузовики более 3,5 тонн — через 1 год после первой регистрации, далее ежегодно
- Дома на колесах — через 1 год после первой регистрации, далее ежегодно
- Мотоциклы (с объемом двигателя более 125 см3 или электродвигателем мощнее 4 кВт) — через 2 года после первой регистрации, далее каждые 2 года
Если дата первой регистрации неизвестна, тогда периодичность отсчитывают от даты выпуска транспортного средства. Кроме того, независимо от даты проведения последнего техосмотра, нужно будет пройти его по-новой в следующих случаях:
- после перерегистрации (новый владелец) — в течение 10 дней
- после серьезного ДТП — если повреждена подвеска, рулевое управление, тормозная система, деформировался кузов или сработали подушки безопасности
- в случае обнаружения во время придорожной проверки недостатков, угрожающих безопасности движения
Сколько длится техосмотр и что будут проверять?
Согласно постановлению Кабмина, расчетное время техосмотра зависит от типа транспортного средства:
- 30 минут для прицепов
- 40 минут для легковых автомобилей
- 60 минут для грузовых автомобилей
- 65 минут для автобусов
Техосмотр не пройдут битые автомобили и на иностранных номерах.
Весь процесс техосмотра должен фиксироваться на фото и видео. По результатам проверки эксперт составляет электронный протокол и распечатывает его на бумаге.
Порядок техосмотра устанавливает Кабмин. Чтобы соответствовать европейским нормам, во время техосмотра проверяют следующие параметры:
- токсичность выхлопных газов
- исправность рулевого управления
- эффективность тормозной системы
- тонировка стекол
- освещение, сигнальная и аварийная системы
Сейчас средняя стоимость техосмотра для легкового автомобиля — 1100 гривен. Станет ли она больше после принятия законопроекта и увеличения спроса — покажет время.
Где в Одессе можно пройти техосмотр?
По состоянию на январь 2022 года в Одессе 19 сертифицированных станций обязательного технического контроля. Полный список вы можете загрузить в приложении «Дія».
Если законопроект примут в 2022 году, то количество станций, скорее всего, увеличится. Но не все автомастерские или СТО смогут оказывать услугу по обязательному техосмотру. Нужны специальные средства для диагностики, а также оборудование для проверки токсичности выбросов из выхлопной трубы. И все это должно быть по одному адресу.
Чтобы заниматься такой деятельностью и получить статус испытательной лаборатории, понадобится аккредитация. Только после проверки в Министерстве инфраструктуры, СТО или автомастерская смогут попасть в официальный реестр.
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