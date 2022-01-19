Возвращение техосмотра для авто в 2022 году: что известно?

В Украине могут вернуть обязательный техосмотр для автомобилей. Министерство инфраструктуры подготовило законопроект, в котором зафиксировано это требование.

Давайте разберемся, кого коснутся изменения и как часто нужно будет проходить техосмотр.

Зачем хотят вернуть обязательный техосмотр?

Законопроект разработали, чтобы привести украинское законодательство к европейским нормам. Это часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В 2011 году от обязательного техосмотра отказались из-за коррупции, но тогда курс в ЕС не был закреплен в Конституции. Сейчас эту норму хотят вернуть.

В пояснительной записке говорится, что на украинских дорогах происходит очень много аварий, в том числе, из-за плохого технического состояния автомобилей. Обязательный техосмотр поможет снизить смертность и травматизм, считают авторы законопроекта. Появятся реальные механизмы, чтобы привлечь водителей к ответственности за ненадлежащее состояние автомобиля.

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Обязательный техосмотр хотят ввести еще и для того, чтобы снизить вредные выбросы в атмосферу. Выхлопные газы автомобиля должны соответствовать нормам, которые приняты в Европе.

Какие автомобили должны проходить техосмотр?

Обязательный техосмотр хотят ввести для всех легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и прицепов. Периодичность будет зависеть от нескольких факторов:

Легковые автомобили (не больше 8 пассажирских мест) — через 4 года после первой регистрации, далее каждые 2 года

(не больше 8 пассажирских мест) — через 4 года после первой регистрации, далее Микроавтобусы , которые используются как такси (не больше 9 пассажирских мест) — через 1 год после первой регистрации, далее ежегодно

, которые используются как такси (не больше 9 пассажирских мест) — через 1 год после первой регистрации, далее Автобусы (больше 8 пассажирских мест) — через 1 год после первой регистрации, далее ежегодно в течение 9 лет, после 10 лет каждые полгода

(больше 8 пассажирских мест) — через 1 год после первой регистрации, далее ежегодно в течение 9 лет, после 10 лет Грузовики до 3,5 тонн — через 4 года после первой регистрации, далее каждые 2 года

— через 4 года после первой регистрации, далее Грузовики более 3,5 тонн — через 1 год после первой регистрации, далее ежегодно

— через 1 год после первой регистрации, далее Дома на колесах — через 1 год после первой регистрации, далее ежегодно

— через 1 год после первой регистрации, далее Мотоциклы (с объемом двигателя более 125 см3 или электродвигателем мощнее 4 кВт) — через 2 года после первой регистрации, далее каждые 2 года

Если дата первой регистрации неизвестна, тогда периодичность отсчитывают от даты выпуска транспортного средства. Кроме того, независимо от даты проведения последнего техосмотра, нужно будет пройти его по-новой в следующих случаях:

после перерегистрации (новый владелец) — в течение 10 дней

после серьезного ДТП — если повреждена подвеска, рулевое управление, тормозная система, деформировался кузов или сработали подушки безопасности

в случае обнаружения во время придорожной проверки недостатков, угрожающих безопасности движения

Сколько длится техосмотр и что будут проверять?

Согласно постановлению Кабмина, расчетное время техосмотра зависит от типа транспортного средства:

30 минут для прицепов

40 минут для легковых автомобилей

60 минут для грузовых автомобилей

65 минут для автобусов

Техосмотр не пройдут битые автомобили и на иностранных номерах.

Весь процесс техосмотра должен фиксироваться на фото и видео. По результатам проверки эксперт составляет электронный протокол и распечатывает его на бумаге.

Порядок техосмотра устанавливает Кабмин. Чтобы соответствовать европейским нормам, во время техосмотра проверяют следующие параметры:

токсичность выхлопных газов

исправность рулевого управления

эффективность тормозной системы

тонировка стекол

освещение, сигнальная и аварийная системы

Сейчас средняя стоимость техосмотра для легкового автомобиля — 1100 гривен. Станет ли она больше после принятия законопроекта и увеличения спроса — покажет время.

Где в Одессе можно пройти техосмотр?

По состоянию на январь 2022 года в Одессе 19 сертифицированных станций обязательного технического контроля. Полный список вы можете загрузить в приложении «Дія».

Если законопроект примут в 2022 году, то количество станций, скорее всего, увеличится. Но не все автомастерские или СТО смогут оказывать услугу по обязательному техосмотру. Нужны специальные средства для диагностики, а также оборудование для проверки токсичности выбросов из выхлопной трубы. И все это должно быть по одному адресу.

Чтобы заниматься такой деятельностью и получить статус испытательной лаборатории, понадобится аккредитация. Только после проверки в Министерстве инфраструктуры, СТО или автомастерская смогут попасть в официальный реестр.

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