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«Черноморец» не проиграл, но опустился

«Черноморец» не проиграл, но опустился

Вчера одесская команда играла с полтавской «Ворсклой». Матч 13 тура Премьер-лиги завершился нулевой ничьей.

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Результат игры плох для обеих команд. «Ворскла» потеряла очки в борьбе за третье место, а «Черноморец» опустился в турнирной таблице на 15 место, а эта позиция – зона вылета.

В первом тайме полтавчане играли активнее одесситов. Хозяева вполне могли забить, но гостей при атаках Степанюка выручали то штанга, то вратарь. Не попал в створ ворот при ударе головой и Рангел, мяч пролетел выше ворот. Были острые контратаки и у «моряков», реализовать свои моменты игроки «Черноморца» тоже не смогли (Ванат, Исаенко).

Инициатива во втором тайме тоже осталась за «Ворсклой». Опять выделялся Степанюк. Были моенты и у Якубу. Опять же, одесситы тоже имели шанс забить (Авагимян). Но и в том и в другом случае свои ворота спасли вратари команд.

Ворскла — Черноморец 0:0

Ворскла: Ризнык, Яворский, Якубу, Пердута, Тамм, Пуцлин, Кане, Челядин, Пешич (Кравчук, 41; Чеснаков, 73), Ранжел, Степанюк.

Черноморец: Кучерук, Биловар, Кузик, Дубко, Скорко (Долгов, 62), Смирный, Вачиберадзе (Кравченко, 79), Цитаишвили, Авагимян (Брагару, 62), Ванат (Бугай, 88), Исаенко (Тлумак, 79).

Предупреждения: Степанюк, Пешич, Скорко, Исаенко, Пуцлин, Смирный.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, как одесский «Черноморец» сразился с «Шахтером» в борьбе за Кубок Украины.

Собственно, из-за кубковой игры и матч с «Ворсклой» прошел позже, не в выходной день.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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