Россияне вывели в Черное море подлодку с ракетами – чем это грозит?

По состоянию на утро воскресенья, 20 августа 2023 года, на боевом дежурстве в Черном море пребывают 9 российских кораблей и один подводный ракетоноситель, несущий на борту 4 ракеты морского базирования «Калибр», готовые к пуску.
Вероятность ракетного удара по территории Украины остается очень высокой, сообщили в Оперативном командовании «Юг».
«Вчера вечером ракетоноситель добавился. Враг вывел подлодку – это скрытая угроза, которую трудно обнаружить… Поэтому уровень угрозы оцениваем как высокий, хотя тактическая авиация этой ночью не была активной», – сообщила сегодня спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк.
Ранее Генштаб ВСУ доложил о ситуации на утро 543-го дня войны.
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