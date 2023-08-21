Чорне море стало місцем масової загибелі дельфінів: причини

Вздовж Чорноморського узбережжя на берег викидувало сотні мертвих дельфінів. За підрахунками вчених, близько 1000 дельфінів загинуло у Чорному морі. Трупи морських ссавців прибиває до узбережжя різних країн Чорноморського узбережжя.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Як кажуть у Міністерстві, не лише до узбережжя України прибиває трупи тварин. Їх знаходять й в Болгарії, Туреччині. А скільки таких загиблих дельфінів дрейфує у морі, наразі не відомо.

У Міністерстві не виключають, що основну загрозу існуванню дельфінів у Чорному морі становлять російські кораблі. Адже вони постійно використовують акустичні сигнали гідролокатора. Це, за словами вчених, може заважати орієнтуванню дельфінів.

Окрім того, ракетні пуски у Чорному морі створюють потужний шум – смертельний для дельфінів.

Також вибухи та витік пального, уламки ракет забруднили Чорноморський біосферний заповідник – один із найстаріших заповідників України.

Загрозу становлять і морські міни, що засмічують прибережні води. Вони створюють нові смертоносні перешкоди.

Ще одним чинником, який суттєво вплинув на екологію Чорного моря, стало руйнування Каховської греблі. Це один з наймасштабніших ударів по довкіллю України.Адже у Чорне море та дельту Дніпра потрапило близько 15 млрд куб. м прісної води. Це порушило їх екосистеми та призвело до значного опріснення моря.

Читайте також: Сітка від мін одеситів не врятує: одеський активіст перевірив відкриті пляжі (відео)