Черная пятница и день электронных поздравлений: что еще празднуют 29 ноября

Что празднуют 29 ноября

Черная пятница

Масштабные распродажи, которые предлагают выгодные скидкина разнообразные товары и услуги. Считается одной из лучших возможностей для приобретения желаемых вещей по сниженным ценам. Этот день активно поддерживают как обычные магазины, так и онлайн-платформы.

День электронных поздравлений

Подчеркивает современный способ обмена добрыми пожеланиями с помощью цифровых средств. Люди присылают поздравительные открытки, сообщения или видео, чтобы порадовать близких. Это еще один пример того, как технологии меняют традиции.

День без покупок

Призывает задуматься над потребительскими привычкамии экологическими последствиями перепроизводства. Людей поощряют провести этот день без покупок, чтобы оценить истинную потребность в потреблении. Это также способ поддержать идеи устойчивого развития и минимализма.

Всемирный день муравьедов

Посвящен повышению осведомленности об этих уникальных животных, их значении в природе и необходимости охраны. Акцентируется на защите среды обитания муравьедов, которая все больше страдает от человеческой деятельности.

Международный день женщин-правозащитников

Символизирует поддержку женщин, которые борются за права человекаи справедливость. Этот день направлен на привлечение внимания к их работе и сложностям, с которыми они сталкиваются. Важность события заключается в признании вклада женщин в изменения в обществе.

Международный день системного инженера

Подчеркивает важность этой профессии в разработке сложных технических систем. Это возможность признать значение инженеров, которые интегрируют различные компоненты в единое целое. Участие системных инженеров имеет ключевое значение в современных технологических достижениях.

Международный день ягуара

Обращает внимание на необходимость защиты этих крупных хищников, которые являются важными для экосистем. Основная идея — повышение осведомленности об их роли в поддержании биоразнообразия. Это также день для популяризации программ по сохранению среды обитания ягуаров.

День «Клиент не всегда прав»

Напоминает о важности взаимоуважения в отношениях между бизнесом и клиентами. Этот день позволяет взглянуть на обслуживание с точки зрения работников, которые сталкиваются с некорректным поведением. Идея заключается в построении здорового диалога и справедливых условий для обеих сторон.

Всеукраинский день логиста

Отмечает профессию, которая обеспечивает эффективную организацию транспортных, складских и торговых процессов. Это прекрасная возможность подчеркнуть важность логистики в функционировании экономики. Специалисты этой сферы помогают уменьшить расходы и улучшить скорость доставки товаров.

Всемирный день информации

Сосредотачивается на важности доступа к надежным данным и знаниям в современном обществе. Особое внимание уделяется цифровым технологиям и способам сохранения, распространения и обработки информации. Этот день напоминает о роли прозрачной коммуникации в развитии мира.

Именины 29 ноября

Какие сегодня именины: Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей, Иван, Николай.

Кто из известных людей родился 29 ноября

1778 год: украинский писатель Григорий Квитка-Основьяненко;

1899 год: украинский писатель Расстрелянного возрождения, участник Первой освободительной борьбы Григорий Косынка;

1978 год: украинский футболист, лучший бомбардир чемпионата Украины (2000) Андрей Воробей.

Памятные даты 29 ноября

1830 год: в Варшаве начинается Ноябрьское восстание 1830-1831 годов;

1899 год: основывают испанский футбольный клуб «Барселона»;

1929 год: американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетает Южный полюс на самолете;

1947 год: Генеральная Ассамблея ООН принимает решение о разделении подмандатной территории Палестины и создании там независимых еврейского и арабского государств, как следствие появляется Государство Израиль;

1959 год: церемонию вручения наград «Грэмми» впервые показывают по американскому телевидению;

1963 год: президент США Линдон Джонсон подписывает распоряжение об учреждении Комиссии во главе с Верховным судьей Эрлом Уорреном для расследования покушения на президента Джона Кеннеди, совершенного неделю назад;

1990 год: Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, которая позволяла применить против Ирака силу в случае, если он не выведет свои войска из Кувейта до 15 января 1991 года;

1994 год: Верховная Рада Украины ратифицирует Конвенцию об охране биологического разнообразия, подписанную 11 июня 1992-го в Рио-де-Жанейро;

1996 год: международный трибунал по бывшей Югославии выносит свой первый приговор;

1999 год: с целью введения атрибутов украинской государственности указом президента № 1507/99 было постановлено, что официальными символами главы государства являются: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины;

2007 год: депутаты от избирательных блоков «БЮТ» и «Наша Украина — Народная Самооборона» создают коалицию в новоизбранной Верховной Раде 6-го созыва.

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