Чорна п’ятниця та день електронних привітань: що ще святкують 29 листопада

Що святкують 29 листопада

Чорна п’ятниця

Масштабні розпродажі, які пропонують вигідні знижки на різноманітні товари та послуги. Вважається однією з найкращих нагод для придбання бажаних речей за зниженими цінами. Цей день активно підтримують як звичайні магазини, так і онлайн-платформи.

День електронних привітань

Підкреслює сучасний спосіб обміну добрими побажаннями за допомогою цифрових засобів. Люди надсилають вітальні листівки, повідомлення чи відео, щоб порадувати близьких. Це ще один приклад того, як технології змінюють традиції.

День без покупок

Закликає замислитися над споживацькими звичками та екологічними наслідками перевиробництва. Людей заохочують провести цей день без покупок, щоб оцінити справжню потребу у споживанні. Це також спосіб підтримати ідеї сталого розвитку та мінімалізму.

Всесвітній день мурахоїдів

Присвячений підвищенню обізнаності про цих унікальних тварин, їхнє значення у природі та необхідність охорони. Акцентується на захисті середовища проживання мурахоїдів, яке все більше страждає від людської діяльності.

Міжнародний день жінок-правозахисників

Символізує підтримку жінок, які борються за права людини та справедливість. Цей день спрямований на привернення уваги до їхньої роботи та складнощів, з якими вони стикаються. Важливість події полягає у визнанні внеску жінок у зміни в суспільстві.

Міжнародний день системного інженера

Підкреслює важливість цієї професії у розробці складних технічних систем. Це нагода визнати значення інженерів, які інтегрують різні компоненти у єдине ціле. Участь системних інженерів має ключове значення у сучасних технологічних досягненнях.

Міжнародний день ягуара

Звертає увагу на необхідність захисту цих великих хижаків, які є важливими для екосистем. Основна ідея — підвищення обізнаності про їхню роль у підтримці біорізноманіття. Це також день для популяризації програм із збереження середовища проживання ягуарів.

День «Клієнт не завжди правий»

Нагадує про важливість взаємоповаги у відносинах між бізнесом та клієнтами. Цей день дозволяє поглянути на обслуговування з точки зору працівників, які стикаються з некоректною поведінкою. Ідея полягає у побудові здорового діалогу та справедливих умов для обох сторін.

Всеукраїнський день логіста

Відзначає професію, яка забезпечує ефективну організацію транспортних, складських і торговельних процесів. Це чудова нагода підкреслити важливість логістики у функціонуванні економіки. Фахівці цієї сфери допомагають зменшити витрати та покращити швидкість доставки товарів.

Всесвітній день інформації

Зосереджується на важливості доступу до надійних даних та знань у сучасному суспільстві. Особлива увага приділяється цифровим технологіям і способам збереження, поширення й обробки інформації. Цей день нагадує про роль прозорої комунікації в розвитку світу.

Іменини 29 листопада

Які сьогодні іменини: Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.

Хто з відомих людей народився 29 листопада

1778 рік: український письменник Григорій Квітка-Основ’яненко;

1899 рік: український письменник Розстріляного відродження, учасник Перших визвольних змагань Григорій Косинка;

1978 рік: український футболіст, найкращий бомбардир чемпіонату України (2000) Андрій Воробей.

Пам’ятні дати 29 листопада

1830 рік: у Варшаві починається Листопадове повстання 1830—1831 років;

1899 рік: засновують іспанський футбольний клуб «Барселона»;

1929 рік: американський пілот Річард Берд з трьома компаньйонами першим у світі перелітає Південний полюс літаком;

1947 рік: Генеральна Асамблея ООН ухвалює рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської й арабської держав, як наслідок з’являється Держава Ізраїль;

1959 рік: церемонію вручення нагород «Ґреммі» вперше показують по американському телебаченню;

1963 рік: президент США Ліндон Джонсон підписує розпорядження про заснування Комісії на чолі з Верховним суддею Ерлом Ворреном для розслідування замаху на президента Джона Кеннеді, вчиненого тиждень перед тим;

1990 рік: Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, яка дозволяла застосувати проти Ірака силу у разі, якщо він не виведе свої війська з Кувейту до 15 січня 1991 року;

1994 рік: Верховна Рада України ратифікує Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану 11 червня 1992-го у Ріо-де-Жанейро;

1996 рік: міжнародний трибунал з колишньої Юґославії виносить свій перший вирок;

1999 рік: з метою запровадження атрибутів української державності указом президента № 1507/99 було постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор (штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Президента України, Булава Президента України;

2007 рік: депутати від виборчих блоків «БЮТ» та «Наша Україна — Народна Самооборона» створюють коаліцію у новообраній Верховній Раді 6-го скликання.

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